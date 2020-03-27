18 ألف بؤرة.. مخاوف من استيطان «فيروس كورونا» مفاتيح أجهزة الصرف الآلي

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مع تزايد المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد، أثيرت مخاوف من أن أجهزة الصرف الآلي بالمملكة، والتي تقدر بنحو 18 ألف جهاز، قد تكون بؤرة للفيروس وسط تساؤلات عن مستوى أمانها ومن المسؤول عن تعقيمها وتطهيرها.

مختصون في أمراض العدوى، أكدوا إمكانية نقل العدوى من هذه الأجهزة، مشيرين في تصريحات نقلتها صحيفة “عكاظ” إلى أن الفايروس يبقى على الأسطح لساعات طويلة، وهناك إمكانية لبقائه على قيد الحياة لمدة 30 يومًا.

وشدد المختصون على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء استخدامها بلبس القفازات أو استخدام المناديل والتخلص منها فورا.

وفي المقابل، تؤكد البنوك توفيرها الخدمات التفاعلية أمام العملاء للاستخدام لتخفيف الضغط على أجهزة الصرف مثل خدمة “مدى” الهواتف الذكية.

كما أكدت مصادر مصرفية أن تعقيم أجهزة الصرف الآلي في الفروع البنكية تتم بواسطة موظفي البنوك بالدرجة الأولى، وغالبية البنوك تحرص على صيانة الأجهزة والتعقيم بواسطة عامل بمعدل 4 – 5 مرات يوميا.

وعمدت البنوك قبل قرار إغلاقها إلى توفير القفازات ومواد التعقيم للعملاء لاستخدامها، مشيرة إلى أن وعي المواطن في ارتفاع مستمر، ويلاحظ استخدام القفازات بصورة كبيرة أثناء السحب من أجهزة الصرف الآلي.

وبحسب مدير المكتب الوقائي بالقطيف الدكتور هادي ناصر، فإن وزارة الصحة أصدرت تعليمات تتعلق بالطريقة المناسبة لاستخدام أجهزة الصرف الآلي، عبر منشور يشرح الآلية لتجنب الإصابة بفايروس كورونا.

ومن هذه التعليمات: لبس القفاز قبل استخدام جهاز الصرف الآلي، وتعقيم بطاقة الصرف الآلي بعد استخدامها، وتعقيم اليدين جيدا بعد استلام النقود، فالملامسة المباشرة للأجسام ترفع من احتمالية الإصابة.

وحول قدرة البنوك على تعقيم أجهزة الصرف الآلي، أوضح أن عملية التنظيف المستمرة لأجهزة الصرف الآلي من الصعوبة بمكان، نظرا لكثرة الاستخدام على مدار الساعة، وبالتالي نعول على المواطن في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.