بعد غيبوبة استمرت لـ3 سنوات.. استفاقة لاعب كرة القدم المغربي «عبد الحق نوري»

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قال عبد الرحيم نوري، شقيق الهولندي من أصول مغربية عبد الحق نوري لاعب فريق أياكس أمستردام، أن شقيقه استفاق من الغيبوبة التي تعرض لها منذ صيف 2017 الماضي، وخرج من المستشفى.

وترجع إصابة اللاعب الهولندي منذ صيف 2017، بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة ودية ضد فيردر بريمن الألماني تسببت في تحطم العديد من خلايا المخ ومن يومها لم يستيقظ.- وفقا لما ذكرته شبكة (في بي) الهولندية- .

وأكد عبد الرحيم نوري، أن شقيقه استفاق وأنه حاليا يأكل ويغفو ويستيقظ ولكنه طريح الفراش، مضيفاً أنه يعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون أن يكون واعيًا لما يحدث حوله وأن يتعامل بشكل اعتيادي مع عائلته، إنه يعتمد علينا كليًا، ستكون لحظات التواصل فيما بعد هي الأفضل”.