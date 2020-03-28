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تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

تعرف على حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم والشرقية و أجزاء من مناطق الرياض و المدينة المنورة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي و شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط و الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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