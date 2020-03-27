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أمريكا تتجاوز الصين فى عدد إصابات «كورونا» بـ 82 ألف حالة

أمريكا تتجاوز الصين فى عدد إصابات «كورونا» بـ 82 ألف حالة
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تواصل – وكالات:

تجاوزت الولايات المتحدة دولة الصين في عدد الإصابات بفيروس كورونا وسجلت أكثر من 82 ألف حالة، بحسب مؤشر “وورلد ميتر” ، وقت تحرير الخبر.

وأوضح الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية أن هناك مؤشرات مشجعة بشأن جهود حصر تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: “لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع“.

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 23 ألف وفاة، وأكثر من 525 ألف إصابة بالفيروس.

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