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كيف تحصل على إذن للخروج خلال «منع التجول» في حالة الطوارئ الصحية؟

كيف تحصل على إذن للخروج خلال «منع التجول» في حالة الطوارئ الصحية؟
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#عاجل

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت هيئة الهلال الأحمر كيفية الحصول على على إذن بالخروج للوصول للمنشأة الصحية وقت منع التجول إذا كان لديك حالة اسعافية غير طارئة، لا تستدعي وصول الإسعاف إليك.

وبينت أنه للحصول على الإذن فإنك عند طلب الخدمة الإسعافية للحالات الطارئة البسيطة ستصلك رسالة نصية تمنحك حق الخروج وقت منع التجول للوصول إلى المنشأة الصحية التي ترغبها.

 

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