«الأرصاد» تحذر من «معلومات مضللة» عن الطقس والفيروسات

تواصل – فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من تقديم معلومات مغلوطة ومضللة بشأن حالة الطقس وربطها بانتشار الأوبئة والفيروسات.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن مدير عام الشؤون القانونية المستشار فيصل السواط، حذر من محاولات بعض الأفراد محبي الظهور والشهرة من مغبة نشر معلومات مضللة ومغلوطة عن الطقس وربطها بانتشار الأوبئة والفيروسات في مسايرة منهم لحدث جائحة كورونا.

وأهاب “السواط” بأن الهيئة ستتحرك لمحاسبة كل من يقدم على ذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ودعا المستشار السواط لضرورة التعاون مع الجهات الحكومية واستقاء المعلومات من مصادرها خاصة وزارة الصحة في ظل هذه الظروف.