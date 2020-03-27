الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

فيديو مؤثر.. مصاب بمتلازمة داون يبكي بحرقة أمام مسجد مغلق أثناء الأذان

فيديو مؤثر.. مصاب بمتلازمة داون يبكي بحرقة أمام مسجد مغلق أثناء الأذان
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو مؤثر لشاب مصاب بمتلازمة داون وهو يبكي بحرقة أمام أحد المساجد بعد غلق أبوابه، ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يطرق أبواب المسجد ويبكي بحرقة أثناء أذان إحدى الصلوات، ويحاول فتح الأبواب لكن دون جدوى.

واتخذت معظم الدول العربية والإسلامية قرارات حتمية لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا منها تعليق الصلاة في المساجد وغلق أبوابها مؤقتا.

ولم يتسن لصحيفة “تواصل” التأكد من مكان تصوير المقطع أو زمانه، سواء كان داخل المملكة أو خارجها.

مواد ذات صلة

مستشار أسري: ما أروع إيجابيات «أزمة كورونا» في مملكة الإنسانية (فيديو)

مستشار أسري: ما أروع إيجابيات «أزمة كورونا» في مملكة الإنسانية (فيديو)

«الشيخ الخثلان»: لا تنشر مقاطع التهويل والإرجاف.. كن مفتاحاً للخير

«الشيخ الخثلان»: لا تنشر مقاطع التهويل والإرجاف.. كن مفتاحاً للخير

سوق مؤقت للخضار والفاكهة في المدينة.. إليكم الموقع والمواعيد

سوق مؤقت للخضار والفاكهة في المدينة.. إليكم الموقع والمواعيد

«حقوق الإنسان» تشيد بقرار إطلاق سراح 250 موقوفاً بالمملكة

«حقوق الإنسان» تشيد بقرار إطلاق سراح 250 موقوفاً بالمملكة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>