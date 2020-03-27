فيديو مؤثر.. مصاب بمتلازمة داون يبكي بحرقة أمام مسجد مغلق أثناء الأذان

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو مؤثر لشاب مصاب بمتلازمة داون وهو يبكي بحرقة أمام أحد المساجد بعد غلق أبوابه، ضمن الإجراءات الاحترازية من تفشي فيروس كورونا.

وأظهر الفيديو الشاب وهو يطرق أبواب المسجد ويبكي بحرقة أثناء أذان إحدى الصلوات، ويحاول فتح الأبواب لكن دون جدوى.

واتخذت معظم الدول العربية والإسلامية قرارات حتمية لمواجهة التفشي السريع لفيروس كورونا منها تعليق الصلاة في المساجد وغلق أبوابها مؤقتا.

ولم يتسن لصحيفة “تواصل” التأكد من مكان تصوير المقطع أو زمانه، سواء كان داخل المملكة أو خارجها.