أصيب فيه رجلا أمن.. ضبط قائد مركبة تسبب في حادث بعد مطاردة أمنية بجازان

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة منطقة جازان ملابسات حادث مروري أصيبه فيه رجلا أمن، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الجاني.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيه دورية أمنية تقوم بمتابعة مركبة فر قائدها عاكساً اتجاه السير على طريق محافظة أبوعريش – صبيا، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، مما أدى إلى حادث مروري نتج عنه إصابات بسيطة لرجلي الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية -بفضل الله تعالى – عن القبض عليه.

وأوضح متحدث الشرطة أن مرتكب الواقعة تبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.