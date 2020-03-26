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مشرف «صحيفة تواصل» يوضح آلية استقبال المشاركات بمبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)

مشرف «صحيفة تواصل» يوضح آلية استقبال المشاركات بمبادرة «صحتنا في منازلنا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العريدي، المشرف العام على صحيفة “تواصل” الإلكترونية، آلية استقبال المشاركات عبر مبادرة “صحتنا في منازلنا”.

وقال “العريدي” خلال مداخلته مع برنامج أخباركم على قناة المجد: “إنه بخصوص آلية استقبال المشاركات فسيتم استقبالها عبر الإيميل المخصص لذلك في الصحيفة وكذلك الواتساب لاستقبال مشاركات النخب، أما ما يصل من القراء فتكون مشاركتهم عبر رصد الفريق المكلف بالمبادرة للمشاركات المتميزة في وسم “صحتنا في منازلنا”، وذلك لنشر التجارب الإيجابية واستثمار الأوقات في المنازل عن طريق تغريدة أو وصورة أو فيديو”.

وأضاف المشرف العام على صحيفة “تواصل”، أنه سيتم العمل على توظيفها المشاركات بالشكل الصحيح بما يسهم في تنفيذ الإجراءت الاحترازية الصادرة من الجهات  المتختصة.

يذكر أن صحيفة “تواصل” الإلكترونية أطلقت، الخميس، مبادرة مجتمعية بعنوان “صحتنا في منازلنا” استشعارا منها بالمسؤولية المجتمعية وإيمانا بأهمية التوعية للوقاية من فيروس كورونا وإبراز تجارب المميزة في المنازل والمساهمة في وضع البرامج المميزة للأسر التي تحافظ على صحتهم واستثمار أوقاتهم بالنفع خلال بقائهم في المنازل ومشاركة ونشر الأخبار الإيجابية.

 

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