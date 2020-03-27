مسؤول أمني: قرار منع التجول لا يشمل هذه الفئات (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المقدم محمد سعد القرني، قائد المهام الميدانية بالقوات الخاصة لأمن الطرق، أنه تم تطبيق قرار منع الخروج من المناطق الـ13 أو الانتقال لمنطقة أخرى، وكذلك منع الدخول والخروج من مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأوضح أن قرار منع التجول، “لا يشمل الفئات المستثناة من أمر منع التجول، إضافة للناقلات وشاحنات المواد الغذائية والتموينية وما في حكمها”.

وأكد أن جميع الشاحنات الغذائية والخدمات التموينية ممكنة وبكل سهولة لتقديم خدماتها للمواطن والمقيم، حيث يشترط ذلك مشهد من الجهة وبطاقة عمل.

يذكر أن الأمر الملكي بشأن منع التجول تضمن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ بالمملكة.

ومن بين هذه الإجراءات منع سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى، كما يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ​الرياض​، و​مكة المكرمة​ و​المدينة المنورة​ وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية، يعمل بذلك ابتداءً من الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الموافق 26/3/2020 وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي.

منع التنقل لا يشمل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية، يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 26/3/2020.