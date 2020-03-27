«الشيخ الخثلان»: لا تنشر مقاطع التهويل والإرجاف.. كن مفتاحاً للخير

تواصل – فريق التحرير:

نصح الأستاذ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعدم نشر مقاطع التهويل والإرجاف التي تصيب الناس بالخوف والهلع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم أجمع.

وقال الشيخ الخثلان، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “مع الحجر الصحي المنزلي انشغل كثير من الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، فينبغي بث روح التفاؤل والأمل مع الأخذ بأسباب الوقاية التي توصي بها الجهات المختصة”.

ونصح الخثلان بالبعد عن إرسال مقاطع التهويل والإرجاف التي أصابت بعض الناس بالخوف والقلق والوسوسة في الإصابة بكورونا، قائلا: “كن مفتاحا للخير”.