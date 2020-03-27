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سوق مؤقت للخضار والفاكهة في المدينة.. إليكم الموقع والمواعيد

سوق مؤقت للخضار والفاكهة في المدينة.. إليكم الموقع والمواعيد
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم الخميس، استحداث سوق مؤقت للخضار والفاكهة للبيع المفرد، بجوار العالية مول، بدءً من الغد.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المُكلّف المهندس فهد بن محمد البليهشي أن السوق الجديد المؤقت سيعمل على تخفيف الزحام على السوق المركزي، الذي بدوره سيخدم الأهالي في الأحياء الواقعة جنوب غرب المدينة المنورة، الأمر الذي يتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضروات والفواكهة التي تشهد معدلات متنامية في الطلب في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

وأشار إلى أن السوق الجديد سيسهم في توفير فرص عمل جديدة تقتصر على المواطنين السعوديين الراغبين بالعمل وممارسة هذا النشاط التجاري.

يُذكر أن السوق الجديد سيكون متاحاً خلال ساعات الصباح ابتداءً من الساعة الـ6 صباحاً، ويستمر يومياً حتى الساعة الـ12 ظهراً.

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