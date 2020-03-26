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44 كانسة آلية تنظف طرق وشوارع الرياض خلال فترة «منع التجول»

44 كانسة آلية تنظف طرق وشوارع الرياض خلال فترة «منع التجول»
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ أعمال تعقيم وتنظيف الطرقات الرئيسة والفرعية بالمدينة خلال مدة منع التجول تفاديًا لإحداث أي ازدحام مروري، وبهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، وذلك في إطار جملة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الأمانة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة أيدها الله والجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.

وتنطلق 44 كانسة آلية بسائقيها، لتجوب طرقات مدينة الرياض، حيث تسير بسرعة منخفضة جدًا لا تتجاوز 5 كم/ ساعة، وتتوقف عند الإشارات والتقاطعات لتكثيف عمليات التعقيم عندها، وجرى تنفيذ تلك الأعمال في 12 طريقًا خلال اليومين الماضيين شملت أرجاء متفرقة  من مدينة الرياض منها، طريق الأمير مشعل بن عبد العزيز، وطريق الحسن بن علي، وطريق عبد الرحمن الغافقي، وطريق عبد الله النعيم، وطريق ابن تيمية، وطريق شبه الجزيرة، وطريق السويدي العام، وطريق أحمد بن حنبل، بالإضافة طريق الإمام تركي بن عبد الله، وطريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية)، وطريق الملك عبد العزيز، وطريق الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله، إضافة إلى عدد من الشوارع الفرعية في أحياء المدينة.

وفي ذات السياق أطلقت أمانة الرياض مبادرة تعقيم أجهزة الصراف الآلية، وتتابع عن كثب أعمال تنظيف وتطهير الأجهزة لتفادي مساهمتها في نقل العدوى، تزامنًا مع موعد صرف مرتبات شهر مارس، مثمنة للبنوك السعودية تعاونها في هذه المبادرة وحرصها على سلامة مستخدمي الأجهزة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

وتتزامن أعمال تنظيف وتعقيم أجهزة الصراف الآلي والطرقات مع جولات رقابية يومية تنفذها أمانة منطقة الرياض للتأكد من امتثال المنشآت التجارية لقرارات الإغلاق الاحترازي، إلى جانب جولات الإصحاح البيئي، ورش المبيدات، وتخصيص أوقات لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة في الأسواق الكبرى، وتعقيم الأماكن ذات التردد السكاني المرتفع.

 

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