كورونا يقتل 662 في إيطاليا خلال ساعات.. ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 8165

تواصل – وكالات:

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الأحد إن عدد وفيات وباء فيروس كورونا الجديد زاد 662 في يوم واحد، ما رفع الإجمالي إلى 8165.

لكن يبدو أن هناك خطأ في بيانات الوكالة إذ لم تسجل أي حالة وفاة اليوم الخميس في ثالث أسوأ مناطق البلاد تضررا وهي بيدمونت.

وقالت السلطات في بيدمونت، بشكل منفصل، إن عدد الوفيات لديها زاد بخمسين حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوكالة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 80539 من 74386 في أكبر عدد من الحالات الجديدة في يوم واحد منذ 21 مارس آذار.

وبلغ عدد المتعافين على مستوى البلاد 10361 اليوم الخميس ارتفاعا من 9362 في اليوم السابق. لكن عدد من هم في العناية المركزة زاد إلى 3612 مقابل 3489 في اليوم السابق.