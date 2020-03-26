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تعرف على لوائح وأنظمة تعديل اللائحة الفنية للدهانات والورنيشات

تعرف على لوائح وأنظمة تعديل اللائحة الفنية للدهانات والورنيشات
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت الجريدة الرسمية لوائح وأنظمة تعديل اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات.

وجاء في نص بيان الجريدة الرسمية:

بناءً على المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17-6-1431هـ والتي تقضي بأن:

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.

واستناداً إلى موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اجتماعه رقم (155) بتاريخ 20-6-1437هـ، على تفويض معالي المحافظ بإجراء أي تعديلات مناسبة غير مؤثرة على بنية اللوائح الفنية، وذلك بعد اعتماد اللوائح الفنية والإخطار عنها في الـ WTO لإبداء الملحوظات وفقا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية، وظهور بعض الملحوظات والاستفسارات، التي تستلزم ضرورة تغيير أو تعديل بعض ما ورد في ملاحق بعض اللوائح.

وحيث ظهر للهيئة ضرورة تغيير وتعديل بعض ما ورد في اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات رقم (م.إ-155-16-03-03)، تعديل الملحق رقم (2) بإضافة المواصفة رقم (SASO 818) والمواصفة رقم (SASO 929) المتعلقتين بأصباغ علامات الطرق، إضافة المواصفة (SASO 944) المتعلقة بحبيبات الزجاج لدهانات تخطيط الطرق، إضافة المواصفة (SASO 2869) الخاصة بدهانات تخطيط الطرق ذات الأساس المائي، فصل الملحق رقم (2) إلى جزأين: (أ) قائمة منتجات الدهانات (الأصباغ) والورنيشات والمواصفات القياسية ذات العلاقة، (ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي وفقاً لمنصة (سابر) الإلكترونية، بالإضافة إلى ما تتطلبه اللائحة من تغيير ترقيم البنود والصفحات.

وعليه فقد صدرت موافقة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، باعتماد تعديل اللائحة الفنية للدهانات (الأصباغ) والورنيشات رقم (م.إ-155-16-03-03).

ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلىموقع الهيئة الإلكترونيللاطلاع على اللوائح المعتمدة.

تتمة اللائحة مرفقة “نسخة PDF” عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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