صور جوية لشوارع الرياض مع بدء تطبيق منع التجول.. التزام ومسؤولية

تواصل – فريق التحرير:

أظهرت صور جوية طرق العاصمة الرياض وشوارعها عصر اليوم (الخميس) مع بدء منع التجول من الساعة الثالثة عصراً وحتى السادسة صباحاً، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث بدت خالية تماما من المارة والسيارات.

وكشفت الصور التي تم التقاطتها من الأجواء للطرق الرئيسية والشوارع والميادين بالمنطقة عن مدى الالتزام والمسؤولية من الجميع والاستجابة لأمر منع التجول، والالتزام العالي من قبل المواطنين والمقيمين في التقيد لمنع التجول استشعاراً بمسؤولياتهم لخطط المملكة في احتواء الفيروس في جميع مناطق المملكة.

وظهر خلال الصور الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض بمختلف الاتجاهات خارج النطاق العمراني لتطبيق أمر منع التجول الذي جرى تقديمه ليبدأ من الساعة الثالثة بدلاً من السابعة، كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.