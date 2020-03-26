كيف أثرت أزمة كورونا على أسعار السلع بالمملكة؟.. إليكم التفاصيل كاملة

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء ضمن نشرتها الإحصائية عن متوسطات أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية لشهر فبراير 2020 مقارنةً بشهر يناير الذي سبقه، وأبرزت السلع التي سجلت أكبر نسبة ارتفاع، وتلك التي سجلت أكبر نسبة انخفاض خلال فبراير.

وتصدرت سلع (الهيل الهندي، والثوم الصيني، والشمام المحلي، والهيل الأمريكي، والبيض المحلي، والكوسة المحلية، والخس المحلي) أكثر السلع الغذائية ارتفاعاً.

في حين كان (البطاطس وسط محلي، والملفوف الأبيض، واليوسفي الباكستاني، والرمان الهندي، والطماطم المحلية، والتمر الرطب، والعنب اللبناني) أكثر السلع الغذائية التي انخفضت أسعارها.

أما السلع غير الغذائية فسجلت (شيلة طرحة، شماغ البسام، ونفقات تنظيف وكي الملابس، وثوب صيفي رجالي “الأصيل”) النسبة الأعلى لارتفاع الأسعار، أما تلك الأكثر انخفاضاً فكانت (عباءة نسائية، وسروال طويل رجالي “الأصيل”).