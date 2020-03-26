«التخصصات الصحية» تمدد تسجيل الممارسين الصحيين ضمن مبادرة «امتنان»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق مبادرة “امتنان” التي تتضمن تمديد تسجيل الممارسين الصحيين الذين ينتهي تسجيلهم المهني في إبريل، ومايو، ويونيو، ويوليو من العام الجاري، إضافة إلى الاكتفاء بعدد ساعات التعليم الطبي المستمر التي حصل عليها الممارس لغرض تجديد التسجيل للطلبات المقدمة ما بين الأول من إبريل وحتى نهاية ديسمبر 2020م.

وقال مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، إن هذه المبادرة تأتي تقديرا من الهيئة للجهود العظيمة التي يقوم بها الممارس الصحي في التصدي لجائحة فايروس كورونا COVID-19 وسعيًا في التيسير على الممارسين الصحيين في القيام بعمليات التجديد من غير التنازل عن المعايير المهنية التي تضمن سلامة الممارسة الصحية.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الممارسين الصحيين في التصدي لفايروس كورونا وحماية المجتمع من المرض، لافتاً إلى أن الهيئة تقف إلى جانب الممارسين الصحيين وتسعى إلى تذليل العقبات أمامهم لتسهيل تأديتهم لواجبهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.

وقدم القثامي شكره وتقديره باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لكل أبطال الصحة الذين يقضون يومهم في الميدان، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.