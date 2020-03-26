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«التجارة» تكشف عن تنظيمات جديدة لعمل الأسواق والمتاجر (فيديو)

«التجارة» تكشف عن تنظيمات جديدة لعمل الأسواق والمتاجر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبد الرحمن الحسين، عن تنظيمات جديدة للأسواق، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الحسين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات كورونا، أن التنظيم الجديد ينص على أن كل “هايبرماركت” لا يدخله إلا عدد محدد من المتسوقين لضمان الاحتياطات الصحية الكاملة حسب المساحة المخصصة لكل متجر، تبدأ من 25 شخصاً وتزيد حسب المساحة التي تنصح بها وزارة الصحة.

ولفت متحدث التجارة، إلى أن الصور التي يجري تداولها لصفوف أمام المتاجر هي تنظيم جديد وليس تدافعاً.

وتابع أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تكون المسافة بين المتسوقين الموصي بها من 1.5م إلى 2م حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية.

 

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