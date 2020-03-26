متحدث «التجارة» يعلن مفاجأة سارة بشأن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي لـوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، عن توفير عروض وخصومات للطلب عن طريق المتاجر الإلكترونية -الأون لاين- وقت منع التجول، لتجنب الزحام على الأسواق.
وأكد “الحسين” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، مع متحدثي الداخلية والصحة، أنه “لا يوجد زحام على الأسواق، وهناك تنظيمات محددة للمتاجر”.
وأضاف المتحدث باسم التجارة: هناك تنظيمات جديدة للأسواق، بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية.
وتابع متحدث التجارة قائلاً: “سنضرب بيدٍ من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار، والغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الأرباح”.
#عاجل_السعودية| المتحدث الرسمي باسم#وزارة_التجارة: سيكون هناك عروض وخصومات للطلب عن طريق -الأون لاين- قادمة، لتجنب الزحام.#كلنا_مسؤول.pic.twitter.com/3MPhJH9JGH
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)March 26, 2020