متحدث «التجارة» يعلن مفاجأة سارة بشأن التسوق عبر المتاجر الإلكترونية (فيديو)

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أعلن المتحدث الرسمي لـوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، عن توفير عروض وخصومات للطلب عن طريق المتاجر الإلكترونية -الأون لاين- وقت منع التجول، لتجنب الزحام على الأسواق.

وأكد “الحسين” خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، مع متحدثي الداخلية والصحة، أنه “لا يوجد زحام على الأسواق، وهناك تنظيمات محددة للمتاجر”.

وأضاف المتحدث باسم التجارة: هناك تنظيمات جديدة للأسواق، بحيث يكون الدخول للتسوق على شكل مجموعات، حتى نضمن أعلى درجات الموثوقية الصحية.

وتابع متحدث التجارة قائلاً: “سنضرب بيدٍ من حديد لكل من يتلاعب بالأسعار، والغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو ثلاثة أضعاف الأرباح”.