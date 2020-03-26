توضيح مهم من متحدث «الداخلية» بشأن ممارسة الأعمال خارج المنزل وقت «منع التجول»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الخميس، أن قرار منع التجول نص على البقاء في المنزل، وليس معناها أن يمارس الشخص أعماله خارج المنزل فهذا مخالف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، لمتحدثي الصحة والداخلية والتجارة.

وقال “الشلهوب”: “نؤكد أن جميع الطرق التي تؤدي إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض تحت السيطرة الأمنية”، مبيناً أنه يوجد هناك منشآت وأنشطة مستثناة من منع التجول.

وختم المتحدث باسم وزارة الداخلية، بالتأكيد على أن “هناك من يقومون بالاستهتار حول قرار منع التجول، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.