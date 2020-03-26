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«الصحة»: 112 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل ثالث حالة وفاة لمقيم بالمدينة

«الصحة»: 112 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتسجيل ثالث حالة وفاة لمقيم بالمدينة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، عن تسجيل 112 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد – 19) في المملكة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19).

وأضاف “العبدالعالي”: أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة ١٠١٢ حالة حتى الآن، مؤكداً أن جميعها مستقرة باستثناء 6 حالات حرجة.

وأشار متحدث “الصحة” إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمقيم بالمدينة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى ثلاثة، وتعافي أربع حالات ليصل الإجمالي إلى 33 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس.

‏⁧‫وأكد العبدالعالي أن عدد المعزولين في العزل الصحي قرابة 13 ألف حالة ما بين 4 آلاف في العزل الصحي و9 آلاف في العزل المنزلي والجميع تقدم لهم الرعاية الطبية.

 

 

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