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بالفيديو.. صيدلي يوضح الفارق بين الكمامة الزرقاء والسوداء ويحدد الأفضل

بالفيديو.. صيدلي يوضح الفارق بين الكمامة الزرقاء والسوداء ويحدد الأفضل
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصيدلي يوضح الفرق بين الكمامتين الواقيتين الزرقاء والسوداء.

وأجرى الصيدلي في الفيديو المنشور، تجربة لإيضاح الفرق بين الكمامتين الزرقاء والسوداء؛ حيث ارتدى أولًا الكمامة السوداء وأشعل «ولاعة» وأخذ ينفث الهواء باتجاهها فانطفأت شعلتها.

وارتدى الصيدلي الكمامة الزرقاء، وأعاد التجربة، فلم تنطفئ الشعلة، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن الكمامة السوداء تسمح بدخول وخروج الهواء، سواء من المريض أو السليم، فتسمح بدخول أو خروج الفيروسات. أما الكمامة الزرقاء فلا تسمح بذلك؛ لذا فهي الأكثر أمانًا ونفعًا؛ لأنها تحتوي على 3 طبقات.

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