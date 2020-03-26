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هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطعام؟.. أخصائي يوضح

هل ينتقل فيروس كورونا عبر الطعام؟.. أخصائي يوضح
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توصل – فريق التحرير:

أكد أخصائي تغذية أنه لا يوجد حاليا أي دليل على احتمال انتقال COVID-19 من خلال الطعام، وسط خوف الكثيرين من التقاط العدوى من الأطعمة ومتاجر البقالة.

وقال بنجامين تشابمان، الأستاذ وأخصائي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا: “ليس لدينا أي دليل على أن المواد الغذائية هي مصدر للمرض من COVID-19”.

وأوضح أن المرض ينتشر بشكل رئيس من شخص لآخر من خلال جزيئات الفيروس، التي تنتشر عندما يسعل أو يعطس شخص ما، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). وفي حين أن COVID-19 يمكن أن ينتقل نظريا عن طريق لمس سطح ملوث، ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، لا يُعتقد أن هذا هو الوضع الأساسي لانتقال العدوى، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض.

وأضاف تشابمان، الأمر لا يتعلق بالقول إنه من غير الممكن أن يصاب الناس بـ COVID-19 من خلال الطعام، فهناك دائما هذا الاحتمال، ولكنني أريد أن أتخذ أفضل قرار لإدارة المخاطر بناء على أفضل العلوم والأدلة، ونحن “لا نملك أي دليل في هذا المجال” الآن.

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