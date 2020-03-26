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«الحرس الوطني»: إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات منع التجول إلى المساءلة التأديبية

«الحرس الوطني»: إحالة العسكريين المخالفين لتعليمات منع التجول إلى المساءلة التأديبية
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تواصل – واس:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الحرس الوطني أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله بشأن مقطع فيديو يظهر محتواه أفراداً من قوات وزارة الحرس الوطني أثناء قيامهم بعملهم لتطبيق الأمر بمنع التجول، وتجاوزهم عن أحد الأشخاص بعدم التقييد بمنع التجول، وقيامهم بالتصوير معه في المقطع الذي تم تداوله.
وأكد أن هذا التصرف اجتهاد شخصي من قبل الأفراد، وقد تمت إحالتهم إلى المساءلة التأديبية لمجازاتهم على مخالفتهم لتعليمات تطبيق الأمر بمنع التجول.
وشدّد المصدر على أن أمر منع التجول يطبق على الجميع إلا الحالات المستثناة بموجب التعليمات.

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