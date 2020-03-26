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شاهد.. يهودي يلجأ للقرآن بمطعمه للتصدي لخطر «كورونا»

شاهد.. يهودي يلجأ للقرآن بمطعمه للتصدي لخطر «كورونا»
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تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الأربعاء مقطع فيديو ليهودي بفلسطين المحتلة، يرفع صوت القرآن الكريم بمطعمه للتصدي لفيروس كورونا الذي بات يهدد حياة الصهاينة بعد إعلان ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني إلى 2396 حالة، بينهم 39 حالة بوضع خطير.

وأعلنت وسائل إعلام صهيونية تسجيل ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، آخرها لمريض يبلغ من العمر 87 عامًا في مستشفى هداسا.

وأكدت ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني وبين المصابين 39 في حالة خطيرة. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان قد أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريبًا فرض حظر التجوُّل في تل أبيب بعد تفشي فيروس كورونا الجديد.

 

 

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