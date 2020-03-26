على رأسها حفظ القرآن وتدارسه.. فوائد عديدة للبقاء في المنزل

تواصل- فريق التحرير:

رصد مواطنون فوائد عديدة لـ”البقاء في المنزل” بسبب فيروس «كورونا» منها حفظ القرآن الكريم وتدارسه، وعودة الأسر إلى طبيعتها، وزيادة التثقيف، والعودة إلى قراءة الكتب والاستفادة من التقنية في الترفيه، والتعليم عن بعد، وتعلم الطبخ.

ووفقاً لـ”المدينة” ، روى عدد من المواطنين كيف يقضون أوقاتهم في منازلهم مع أسرهم استجابة لدعوات وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة من أجل الوقاية بإذن االله من “كورونا”.

وكشفوا عن أن المنازل استعادت مفهومها القديم في الارتباط الوثيق بين أفراد الأسرة والتجمع على “سفرة طعام” واحده بدلاً من تنوع الوجبات من المطاعم، وأيضًا استغلال الوقت في النقاش والمسابقات الثقافية الهادفة، وممارسة هواية الطبخ، وتعلم هذه المهنة من قبل بعض أفراد الأسرة، لافتين أن المنزل جزء من الوطن الكبير، وبالتالي لابد من تضافر الجهود يدًا بيد مع الدولة لاحتواء هذا المرض ومنع انتشاره.