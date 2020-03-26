مدرسة أهلية تربط التعليم عن بعد بسداد الرسوم.. و«تعليم الطائف» ترد

تواصل- فريق التحرير:

خالفت مدرسة أهلية بمحافظة الطائف تعليمات وزارة التعليم في عدم ربط تعثر أولياء أمور الطلاب في سداد المبالغ المتأخرة، بنقل الطالب أو منعه من الدراسة، أو التعلم عن بعد، وإنما يقتصر الأمر على حجز الشهادات الدراسية والوثائق إلى أن تتم المخالصة مع المدرسة.

ووفقاً لـ” الوطن” ربطت المدرسة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في نظام نور الذي يخول الطلاب والطالبات الدخول على منظومة التعليم الموحدة ومتابعة التعليم عن بعد، بسداد المتبقي من الرسوم.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أنه لا يحق للمدارس الأهلية ربط استلام اسم المستخدم في نور بتسديد الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على قادة المدارس الأهلية في ذلك من قبل مكتب التعليم الأهلي، مبينا أن تعليم الطائف يعمل على تسخير كل ما من شأنه الاستفادة من القنوات التي وفرتها وزارة التعليم عن بعد لتمكين الطلاب والطالبات في كافة المراحل والمدارس الحكومية والأهلية من إكمال دراستهم عن بعد، واستثمار الخيارات المتوافرة في المدرسة الافتراضية لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد، وهي قناة عين ورابط القناة على يوتيوب وبوابة عين الإثرائية وبوابة المستقبل ومنظومة التعليم الموحدة.

يذكر أن وزارة التعليم شددت على المدارس الأهلية والعالمية في وقت سابق بضرورة الالتزام بآلية معالجة الطلاب والطالبات المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية المعتمدة، وأتاحت لهم أيقونة في نظام نور تمكنهم من الحجز الإلكتروني على الشهادات ونتائج الطالبات حتى تتم المخالصة المالية