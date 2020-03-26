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جامعات تعتمد نظام «البلاك بورد» حتى نهاية العام.. وتُقر آليات بديلة للاختبارات

جامعات تعتمد نظام «البلاك بورد» حتى نهاية العام.. وتُقر آليات بديلة للاختبارات
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن بعض الأقسام العلمية في الجامعات اجتهدت بقراراتها إلى حين صدور قرار مفصلي من وزارة التعليم، حيث وجه أحد الأقسام العلمية بجامعة الملك سعود على أن تحول نتائج جميع مقررات هذا الفصل إلى نظام التقديرات «مجتاز/غير مجتاز» في جميع المقررات ما لم يرد للجامعة توجيهات بتوحيد الآلية بين الجامعات.

ووفقاً لـ”الوطن”، أوضحت المصادر أنه في نجران أقر مجلس الجامعة، آلية اختبارات طلاب وطالبات الجامعة، باستمرار العملية التعليمية عن طريق «البلاك بورد» حتى نهاية الفصل الحالي، واستبدال اختبارات التقويم المستمر التقليدية بوسائل القياس والتقويم المتنوعة عن طريق «البلاك بورد»، بما يتناسب مع طبيعة كل مقرر، ويخدم مصلحة الطلاب والطالبات، وكذلك استمرار الاختبارات الفصلية التقليدية عن طريق «البلاك بورد» بآليات متنوعة تشمل اختبارات قصيرة، وواجبات، ومشاركات وبحوث، إضافة إلى تقارير وعروض تقديمية، مع أهمية التسهيل على الطلاب والطالبات والتيسير عليهم.

وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ التقويم النهائي يجب أن يكون بوسيلة أو وسيلتين كحد أقصى، عن طريق تقديم العروض التقديمية والمشاركات أثناء المحاضرات في الفصول الافتراضية، والتكليفات والواجبات المنزلية والأنشطة، ومنتديات النقاش، وملف الإنجاز الإلكتروني، والمشاريع العلمية والبحثية، والاختبار المنزلي، واختبار الكتاب المفتوح.

وبين التعميم الصادر عن القسم بجامعة الملك سعود والموجه لأعضاء هيئة التدريس الانتهاء من جميع أعمال التقويم النهائي قبل آخر موعد للاختبارات النهائية حسب التقويم الجامعي المعتمد، وفي حال صدور توجيهات عليا بإنهاء جميع أعمال الفصل الدراسي – بما فيها التقويم النهائي – قبل بداية رمضان فيكتفى بما حصل عليه الطالب ويتم تقويمه بناء عليه.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    السلام عليكم كيف اجراء لاارغب في تجديد اقامة عيالي تنتهي برمضان والاوضاع الان كل المطارات مقفولة

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