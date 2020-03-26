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تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة

تنبيه عاجل من «الجوازات» للمعتمرين المتأخرين عن المغادرة
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تواصل- فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة المعتمرين المتأخرين عن المغادرة المسارعة بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات المترتبة على التأخر.

وأوضحت الجوازات في تغريدة على حسابها في “تويتر” خطوات الحصول على الإعفاء والمغادرة وتتمثل في التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة والأثار القانونية من خلال الرابط (اضغط هنا) وستصل رسالة على هاتف المعتمر تتضمن تفاصيل السفر وموعد الرحلة ويتم تأمين وسيلة النقل إلى بلد المعتمر من قبل الجهات المختصة بالمملكة .

وأضافت الجوازات أنه ستنتهي فترة الإعفاء بنهاية يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري وتكون منافذ المغادرة عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة ، يتم تطبيق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء.

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