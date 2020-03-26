 توضيح من «صحة القريات» بشأن تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا

تواصل- فريق التحرير:

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القريات، عدم وجود حالات إيجابية لحاملي فيروس كورونا.

ووفقاً لـ”عكاظ” أكد المتحدث باسم صحة القريات نايف الفندي، أن المحافظة تتبع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس المستجد، مؤكدا أن إدارته وضعت العديد من الخطط الصحية لمواجهة «كورونا» وفق متابعة أمير منطقة الجوف وتوجيهات وزارة الصحة.

وأضاف أن كل الحالات المسجلة في محافظة القريات هي اشتباه فقط، وبعد خضوعها للفحص وإرسال العينات جاءت النتيجة بشكل سلبي، وهذا شيء مطمئن لأهالي محافظة القريات.