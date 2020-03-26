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بسبب «وليمة عشاء».. تفاصيل عزل 10 مواطنين بالطائف لمخالطتهم عائد من تركيا

بسبب «وليمة عشاء».. تفاصيل عزل 10 مواطنين بالطائف لمخالطتهم عائد من تركيا
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تواصل – فريق التحرير: 

تسببت وليمة عشاء لشخص مصاب قادم من تركيا في الطائف بعزل 10 مواطنين.

ووفقاً لـ “عكاظ” كشف هاني عيضة النمري أحد المخالطين أن العشرة خالطوا شخصاً مصاباً حضر وليمة عشاء، وبعد التأكد من إصابته لاحقاً تم عزلهم، وهم الآن بانتظار النتائج المخبرية التي يتوقع إعلانها اليوم.

ولفت أنه لا يوجد دواء لكورونا والأمر متروك بحسب مناعة كل شخص بحسب ما أبلغه الأطباء. محذراً من الحضور لأي وليمة، وأخذ الأمر بجدية دون تهاون حتى لو كان الداعي أقرب الناس، فصحة المواطنين فوق كل اعتبار، مضيفاً أنهم  الآن في العزل الانفرادي، وألسنتهم تلهج بدعاء الله أن يشافيهم وجميع المصابين والمخالطين.

وتابع قائلا :«الأمر جلل.. كورونا إما حياة أو موت ولا بد أن يدرك الجميع خطورة الوضع الذي لا يشعر به غير المخالطين والمصابين».

يشار إلى أن الطائف ظلت خالية من إصابات مؤكدة لأكثر من أسبوعين حتى أعلنت وزارة الصحة أمس الأول إصابة 6 أشخاص.

 

 

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