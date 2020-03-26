مقطع مؤثر.. ممارس صحي يرفض عناق طفله خشية إصابته بعدوى «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

تفاعل مغردون ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الممارس الصحي بمستشفى الملك سلمان في مدينة الرياض ناصر علي الشهراني والذي رفض عناق ابنه أثناء دخوله منزله بعد عودته من عمله، خوفا عليه وأسرته من انتقال عدوى فيروس كورونا، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشهراني لـ«عكاظ» أن الهدف من المقطع كان توعية المواطنين والمقيمين بمخاطر فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتعليمات وزارة الصحة، إضافة إلى محاكاة الواقع اليومي للممارسين الصحيين أثناء ذهابهم إلى منازلهم بعد انتهاء العمل وانتظار أطفالهم لاستقبالهم.

وأضاف الشهراني أنه يتواصل مع زوجته قبل وصوله للمنزل طالبا منها إبعاد الأطفال عن استقباله حتى يتخلص من ملابسه والقيام بتنظيف اليدين وتعقيمها والاستحمام، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الزملاء الممارسين الصحيين عدم الاقتراب من أطفالهم وأسرهم إلا بعد غسل اليدين وعمل الاحتياطات اللازمة للوقاية من الفيروس ، مؤكدا أن جميع الممارسين يتخلصون من القفازات والكمامات بطريقة صحيحة أثناء الخروج من المستشفى.