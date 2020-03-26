«المطلق» يوجه رسالة قوية لمستغلي أزمة «كورونا» من التجار (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

نضح عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق التجار بعدم استغلال أزمة تفشي فيروس كورونا لزيادة أرباحهم، وطالبهم بأن يكونوا خير عون للدولة وللناس.

وقال المطلق في لقائه مع برنامج “فتاوى” على القناة “السعودية” الأولى، إن أرباح الدنيا نوعان؛ ربح كمي وربح بركة، وبعض الناس يعميهم الشيطان عن البركة وتجده ينتهز كل فرصة ليتعب الناس ويرفع الأسعار.

وأضاف أن هذا التصرف حرام ومخالفة لولي الأمر وجشع يؤذي الناس، موجهاً سؤالاً لهؤلاء: أين أنتم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”.

وتابع الشيخ المطلق قائلا: “إن كرام الناس إذا أتت المصائب أرخصوا أموالهم وواسوا الناس وشاركوا الدولة في تحمل الأعباء، أما انتهاز هذه المصائب فهو لؤم، مهيباً بالتجار باحتساب الأجر في تطبيق إجراءات الدولة، لأن مَن رحم الناس رحمه الله”.

وختم المطلق بقوله “إن الأموال التي تأتي باستغلال مصائب الناس أموال ممحوقة تكون عذاباً على صاحبها، لافتاً إلى قول الله تعالى: “فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا”.