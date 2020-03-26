إصابة رضيع وطفلة بفيروس كورونا في ولاية فلوريدا

تواصل – واس:

أعلنت إدارة الصحة في ولاية فلوريدا الأمريكية، إصابة رضيع وطفلة في الثاني من عمرها بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية أمس الأربعاء.

وأشارت بيانات الإدارة إلى أن الرضيع لم يبلغ عامه الأول، مما يجلعه أصغر حالة إصابة معروفة في الولاية حتى الآن، فيما تعد الطفلة ثاني حالة إصابة لطفل في الثانية من العمر في فلوريدا.

وفي حين أن الأطفال الصغار معرضون للإصابة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنهم يحملون بشكل عام أعراضاً أخف حدة من تلك التي تظهر لدى معظم الراشدين، إلا إذا كانوا يعانون من مشاكل صحية أخرى بالأساس.