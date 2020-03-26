واقعة جديدة صادمة.. مقيم «يبصق» على عربات التسوُّق بمجمع تجاري في مكة

تواصل – فريق التحرير:

ضبطت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة مقيمًا من جنسية عربية بعد ورود بلاغ من مواطن عن قيامه بـ “البصق” داخل مجمع تجاري شرق مكة المكرمة.

وكان مركز العمليات الموحدة 911 قد تلقى بلاغا عن قيام وافد بالبصق على عربات التسوق في أحد المجمعات التجارية شرق مكة مساء أمس.

وباشرت دوريات الأمن الواقعة، وضبطت المقيم، وأحالته إلى مركز شرطة الشرائع، الذي بدوره أحاله بعد أخذ أقواله إلى أحد مستشفيات العاصمة المقدسة برفقة فرقة من الهلال الأحمر للقيام بإجراء الفحص الطبي عليه.

يشار إلى أن هذه هي الواقعة الثانية حيث تم في وقت سابق، ضبط وافد يقوم بالبصق على عربات التسوق بأحد المراكز في محافظة بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة.