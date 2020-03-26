التجارة: الوصول لسائق «مركبة الأرز» في المزاحمية.. والتحقق من المنشأة (فيديو وصور)

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة أنها تمكنت من الوصول إلى سائق المركبة الذي ظهر في المقطع المتداول، يعبيء كميات من الأرز في محافظة المزاحمية.

وقالت التجارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “بالتعاون مع الجهات الأمنية تم الوصول إلى سائق المركبة الذي ظهر في المقطع المتداول، يعبيء كميات من الأرز في محافظة المزاحمية، وجاري التحقق من سلامة وضع المنشأة التجارية التي يعمل بها والغرض من شراء هذه الكميات واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر وافد يمني يعبئ كميات كبيرة من الأرز من أحد المجمعات الاستهلاكية في المزاحمية، وعلق البعض على المقطع بأن هدفهم تجفيف السوق والتلاعب في الأسعار.