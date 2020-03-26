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تمارين رياضية منزلية لعضلات الفخذ والساقين (فيديو)

تمارين رياضية منزلية لعضلات الفخذ والساقين (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

مع اتجاه غالبية دول العالم نحو فرض إجراءات عزل إجباري على مواطنيها للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد، يبحث الكثيرون عن أفضل الطرق لتحسين جهاز المناعة والحصول على لياقة بدنية عبر ممارسة الرياضة بالمنزل.

وللحصول على أفضل نتيجة، نصح وائل العسق، أخصائي أمراض العظام، بالقيام بتمارين رياضية منزلية بمستويين على أن تكون البداية بأسهلهما.

وبث العسق مقطع فيديو عبر صفحته بـ”تويتر” للقيام بهذه التمارين التي أكد أنها رياضية لعضلات الفخذ والساقين، وليست علاجية.

 

 

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