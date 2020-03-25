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صينيون يثيرون الذعر داخل دولة عربية.. وليمة ضخمة من الثعابين (صور)

صينيون يثيرون الذعر داخل دولة عربية.. وليمة ضخمة من الثعابين (صور)
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تواصل – وكالات:

داهمت قوة من رجال الأمن بمصر شقة بداخلها مجموعة من الصينيين أثناء قيامهم بسلخ كمية من الثعابين وتجهيزها كوجبة غذائية.

وأثارت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة شواء ثعابين في أحد أحياء القاهرة الجديدة، ضجة كبيرة في مصر، وأكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة باشرت بلاغ بشأن الحالة بعد إثارة حالة من الذعر بين الأهالي.

وقامت الشرطة بمداهمة المكان والقبض على المتواجدين بعد ورود بلاغ من أحد السكان، وتم ضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء وضبط 5 أشخاص من الصينيين، وتم التحفظ على كمية من الثعابين، التي كانت تجهزها إحدى الصينيات كوجبة لأصدقائها.

ويجري الآن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة وتعقيم الوحدة المستأجرة بمعرفة الجهات الرسمية المعنية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وتشتهر الصين بكونها بؤرة متجددة لأخطر الفيروسات والأوبئة العالمية، بسبب العادات الغذائية الخاصة بهم وأكلهم جميع أنواع الحيوانات وكذلك الحشرات.

 

 

 

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