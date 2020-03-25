تحرك عاجل ضد منصات التوصيل المخالفة لإجراءات الوقاية

تواصل – فريق التحرير:

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، تحذيرا شديدا لمنصات التوصيل غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية المفروضة عليها وعلى مندوبيها.

وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات النظامیة وستفرض عقوبات قد تصل لإلغاء التسجیل والحجب والغرامات المالیة على أي منصة لا تلزم بالإجراءات.

وفرضت الهيئة، على مقدمي خدمات التوصیل فحص درجة حرارة مندوبیھا يومیا والتأكد من سلامتھم.

كما أكدت على ضرورة تطھیر الیدين ولبس الكمامات والقفازات واستبدالھا بشكل مستمر، وعدم المصافحة، وتسلیم الطلبات على بعد مترين، واستخدام الدفع الإلكتروني.