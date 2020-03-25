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الرياض تحاصر «كورونا».. انتشار أمني والتزام من المواطنين والمقيمين

الرياض تحاصر «كورونا».. انتشار أمني والتزام من المواطنين والمقيمين
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تواصل- واس:

شهدت مناطق العاصمة الرياض وشوارعها، انتشارًا أمنيًا والتزامًا من المواطنين والمقيمين بتطبيق أمر منع التجول الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية “واس”، الاستجابة الفعلية من الجميع لأمر منع التجول، الذي أظهر التزامًا عاليًا من قبل المواطنين والمقيمين في التقيد بمنع التجول استشعاراً بمسؤولياتهم الداعمة لخطط حكومة المملكة في احتواء الفيروس، ما أسهم في مساعدة رجال الأمن في تأدية مهامهم.

ويأتي الأمر الملكي، ضمن الخطط الداعمة والسبل الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما رصدت “واس” على امتداد مساحة مدينة الرياض الانتشار الأمني في الطرق الرئيسية والشوارع والمنافذ المؤدية للرياض بمختلف الاتجاهات والأحياء والضواحي خارج النطاق العمراني، في تطبيق القرار وضمان انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية ” التموينية والصحية والخدمية” لمحاور العاصمة كافة.

وبدأ تفعيل قرار منع التجول مساء الإثنين الماضي ولمدة 21 يومًا.

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