الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الخارجية»: منصة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

«الخارجية»: منصة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة
0

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت وزارة الخارجیة، الأربعاء، منصة إلكترونیة جديدة لخدمة المواطنین الراغبین في العودة إلى المملكة ومرافقيهم.

وتتيح المنصة تسجیل البيانات الشخصیة والعائلية؛ لتسهيل إجراءات العودة.

كما تتیح المنصة تسجیل بیانات المواطنین العالقین ومرافقیھم من خلال السفارات والقنصلیات، وتسجیل الدخول للجھات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وفي وقت سابق اليوم، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك بعد أمر ملكي الإثنين، بمنع التجول من الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحًا.

مواد ذات صلة

تمارين رياضية منزلية لعضلات الفخذ والساقين (فيديو)

تمارين رياضية منزلية لعضلات الفخذ والساقين (فيديو)

كارثة في إيطاليا.. 7503 حالات وفاة بكورونا بعد تسجيل 683 حالة جديدة

كارثة في إيطاليا.. 7503 حالات وفاة بكورونا بعد تسجيل 683 حالة جديدة

«متحدثة التعليم»: لن يعود الطلاب للمدارس في الوقت الحالي

«متحدثة التعليم»: لن يعود الطلاب للمدارس في الوقت الحالي

خادم الحرمين عبر «تويتر»: قمة استثنائية لمواجهة الوباء العالمي

خادم الحرمين عبر «تويتر»: قمة استثنائية لمواجهة الوباء العالمي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>