«الخارجية»: منصة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

تواصل- فريق التحرير:

أطلقت وزارة الخارجیة، الأربعاء، منصة إلكترونیة جديدة لخدمة المواطنین الراغبین في العودة إلى المملكة ومرافقيهم.

وتتيح المنصة تسجیل البيانات الشخصیة والعائلية؛ لتسهيل إجراءات العودة.

كما تتیح المنصة تسجیل بیانات المواطنین العالقین ومرافقیھم من خلال السفارات والقنصلیات، وتسجیل الدخول للجھات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة.

وفي وقت سابق اليوم، وافق خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وذلك بعد أمر ملكي الإثنين، بمنع التجول من الـ 7 مساءً حتى الـ 6 صباحًا.