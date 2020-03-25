توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة.. أمطار ورعد وأجواء غير مستقرة

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تواصل- فرق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد الجوية في السعودية، حالة عدم استقرار في حالة الطقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، على أن تكون ممطرة في مناطق عدة بالمملكة -بمشيئة الله-.

وتشير التوقع إلى بقاء أجزاء واسعة من السعودية تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم استقرار جوي خلال اليومين القادمين، حيث تتكاثر الغيوم المتوسطة الارتفاع في عموم المناطق الشمالية والشرقية والوسطى، وتشمل العاصمة الرياض.

ومن المتوقع أن تستمر فرص هطول زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة في الرياض، الأربعاء قد يتخللها بعض الرعد أحيانا.

وأشار الخبراء إلى أن الرياح الجنوبية الشرقية النشطة على العاصمة تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني قليل على مدى الرؤية الأفقية.

كما ترتفع درجات الحرارة يوم الخميس لتسجل العاصمة الرياض 32 درجة مئوية كحرارة عظمى.

وتشير التوقعات -بمشيئة الله- إلى تحرك منخفض جوي خماسيني نحو منطقة تبوك قادما من الأراضي المصرية يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يعمل يعمل هذا المنخفض الجوي على تجدد هطول زخات الأمطار الرعدية المتفرقة على عموم منطقة تبوك ثم لاحقا نحو منطقة الجوف مساء الخميس.

كما تشير آخر التحديثات الجوية إلى مؤشرات لتأثر الرياض بحالة جديدة من عدم استقرار جوي اعتبارًا من يوم السبت، حيث تُصحب بزخات رعدية من المطر، ونشاط في سرعة الرياح المثيرة للأرتبة والغبار.

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