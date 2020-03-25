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نصائح لاستخدام المعقمات بشكل أفضل للوقاية من كورونا

نصائح لاستخدام المعقمات بشكل أفضل للوقاية من كورونا
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تواصل – فريق التحرير:

وجّهت هيئة الغذاء والدواء عددا من النصائح لمستخدمي المعقمات خاصة في الوقت الحالي للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت الهيئة على أهمية استخدام المعقمات إلا أنه يجب ألا تستخدم المعقم إذا كانت لديك جروح مفتوحة في اليد، وإبعاد المعقمات عن مصادر الحرارة كالأفران أو المدافئ، ويجب استخدام المعقم على اليدين فقط دون باقي الجسم.

وأشارت إلى أنه يجب التأكد تماما من جفاف اليد بعد استخدام المعقم قبل تقريبها من مصادر الحرارة، عند الطبخ والشوي والتدخين وغيرها.

ونصحت الغذاء والدواء أيضا بعدم تخزين المعقم في السيارة، خصوصا في فصل الصيف، وإذا كانت الأوساخ على اليد مرئية بالعين المجردة، فإن المعقم يصبح عديم الفائدة، ويجب غسلها بالماء والصابون.

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