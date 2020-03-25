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مواطن يرصد أعداد كبيرة من المتسوقين في أحد أسواق الرياض (فيديو)

مواطن يرصد أعداد كبيرة من المتسوقين في أحد أسواق الرياض (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مواطن من خلال مقطع فيديو وجود أعداد كبيرة من المتسوقين في سوق العزيزية للخضار في مدينة الرياض على الرغم الجهود المبذولة للحد من التجمعات للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وظهر خلال المقطع تجمع العشرات من المواطنين والمقيمين داخل السوق لشراء مستلزمات المنزل من الخضر والفاكهة، قبل دخول موعد منع التجول.

وكانت المملكة اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين.

كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة، موضحة أنَّ الإجازة الطبية ستكون متوفرة على تطبيق صحتي خلال اليومين القادمين، للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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