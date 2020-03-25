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بالفيديو.. كيف تعاملت الجهات المختصة مع متسللين على الحدود للوقاية من كورونا؟

بالفيديو.. كيف تعاملت الجهات المختصة مع متسللين على الحدود للوقاية من كورونا؟
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر تقرير مصور لحظة إلقاء وحدة الأفواج الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، على عدد من المتسللين الذين يجهلون القرارات التي اتخذتها المملكة حيال أزمة تفشي كورونا، وعلى رأسها منع التجول وتعليق السفر.

وألقت الجهات الأمنية، في مقطع فيديو بثته “العربية”، القبض على 6 متسللين يمنيين في محافظة الداير الحدودية مع اليمن، حيث ظهر أحد الكوادر الطبية التابعة للأفواج الأمنية بتوزيع الكمامات على المتسللين وتعقيمهم إلى جانب قياس درجة حرارتهم كونهم مصابين محتملين.

وأوضح القائد في الفوج الثاني بمنطقة جازان ناصر بن شري بأنه سيتم فرز المتسللين بعد خضوعهم للكشف الطبي، حيث يحال المصابون إلى الجهات المختصة فيما يتم إحالة غير المصابين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأضاف بن شري: تمكنّا من رصد عدد من المشتبه في إصابتهم بكورونا والذين تمت إحالتهم للشؤون الصحية بجازان ومستشفى بني مالك العام.

وأشار القائد في الفوج الثاني بجازان أن التقارير الطبية الخاصة بهم أكدت سلبية نتائجهم وخلوهم من الإصابة.

 

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