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زلزال قوي يضرب روسيا ومخاوف من تسونامي

زلزال قوي يضرب روسيا ومخاوف من تسونامي
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تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت درجته 7.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، روسيا، مثيرا مخاوف من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال قبالة جزر الكوريل في أقصى الشرق الروسي حيث بدأت عمليات إجلاء للسكان، فيما أصدرت السلطات المحلية إنذارًا من حدوث تسونامي.

وحددت مركز الزلزال على بعد 210 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة سيفيرو كوريلسك في باراموشير إحدى جزر أرخبيل الكوريل الشمالية.

كما رصدت وزارة الحالات الطارئة رصد مد بحري بسيط بارتفاع 50 سنتمتراً ضرب الشاطئ بعد الزلزال.

والكوريل أرخبيل من عشرات الجزر البركانية يقع بين بحر أوخوتسك والمحيط الهادئ وتتنازع السيطرة على أربع من جزره اليابان وروسيا.

والجزر الأربع المتنازع عليها هي هابوماي وشيكوتان وإيتوروفو وكوناشيري وتقع في أقصى جنوب الأرخبيل وتطلق عليها موسكو اسم “الكوريل الجنوبية” في حين تسمّيها طوكيو “أراضي الشمال”.

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