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مكة.. ضبط منشأة تخزن 4 ملايين كمامة لم يتم الإفصاح عنها

مكة.. ضبط منشأة تخزن 4 ملايين كمامة لم يتم الإفصاح عنها
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أثناء جولاتها الرقابية ومن خلال تحرياتها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، من ضبط منشأة مخالفة بمدينة جدة خَزّنت (4.310.000) أربعة ملايين وثلاثمائة وعشرة آلاف كمامة؛ بهدف بيعها لاحقاً، حيث لم تفصح المنشأة عن الكمية التي لديها لهيئة الغذاء والدواء.

وتم مصادرة الكميات لتوزيعها على الأسواق، وإيقاع العقوبات اللازمة بحق المنشأة وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية بحقها، كما تبيّن مزاولة المنشأة لنشاط مخالف للسجل التجاري، وغير مصرح لها به من قبل الهيئة.

وتحذر وزارة التجارة كل المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة؛ بهدف بيعها لاحقاً، من هذه الممارسات وتدعوهم إلى ضخّ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع الهيئة.

كما دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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