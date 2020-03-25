توضيح من «الصحة» بشأن القضاء على كورونا عند درجة حرارة معينة

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي بوزارة الصحة محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن فقدان فيروس كورونا المستجد لقدرته وإمكانية القضاء عليه عند درجة حرارة معينة.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي عن مستجدات الوضع الصحي في البلاد، أنه لا يوجد دراسات علمية مؤكدة تثبت أن الفيروس يفقد قدرته عند درجة حرارة 30 أو أي درجة حرارة أخرى، مؤكداً أنه يبقى على الأسطح المعدنية لساعات طويلة.

وشدّد متحدث “الصحة” على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم انتقال الفايروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، محذراً من ملامسة الأسطح المعدنية؛ لبقاء الفيروس عليها لفترة أطول من غيرها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي قد أوضح في وقت سابق أنه تم تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عدد من مدن المملكة ليصل الإجمالي إلى 900 حالة تعافى منها 29 حالة، كما أعلن تسجيل ثاني وفاة من بين مصابي كورونا لمقيم في مكة.