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عطاء الأم لا يتوقف.. ناقة ترضع صغيرها بعد موتها (فيديو)

عطاء الأم لا يتوقف.. ناقة ترضع صغيرها بعد موتها (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر ناقة صغيرة ترضع من أمها رغم وفاتها، للتأكيد على أن الأم لا يتوقف عطائها حتى بعد الوفاة.

وعلق أحد  المغردين على المقطع بالقول: “نعم هي الأم.. يستمر فيض حنانه حتى  بعد موتها ـ هذه الناقة بقدرة الله لم تبخل على حوارها واخذت تدر حليبها بكل معاني الامومة رغم موتها.. سبحان الله خالق كل شي سبحان الذي يحيي ويميت وهو كل كل شيء قدير”.

وقال مغرد أخر ،  سبحان الله العظيم .. مقطع يحمل في مكنونه الكثير من العبر ورحمة الله بهذا المولود الذي سخر له ادرار الحليب له .. الله يغفر لإمهاتنا المتوفيات ويسكنهن الفردوس الاعلى من الجنة وأن يحفظ اللآتي على قيد الحياة منهن ويمدهن بالصحة والعافية .

 

 

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